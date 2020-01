Esordio più complicato del previsto per Simona Halep negli Australian Open. La tennista romena, che occupa la posizione numero 3 del ranking mondiale femminile, ha dovuto sudarsi l’accesso al secondo turno dello slam australiano contro una combattiva Jennifer Brady (n°49 WTA). La tennista americana ha fatto soffrire la Halep nel primo set, arrendendosi solo al tie-break per 5-7. Nel secondo parziale di gioco il match è stato molto più semplice per la Halep che si è imposta con un netto 1-6. Al secondo turno Halep affronterà la vincente di Dart-Doi.

Valuta questo articolo