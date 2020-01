Australian Open, si parte. Dopo tante parole è giunto il momento di fare sul serio, stanotte si scenderà in campo per i primi incontri del primo turno dei tabelloni maschile e femminile. Saranno ben sei gli italiani a giocare durante la prima tornata di gare, con aspettative ben diverse rispetto al passato sopratutto in campo maschile

Matteo Berrettini sarà impegnato contro l’australiano Harris, wild card per il padrone di casa, da non confondere con l’altro Harris, il quale ha perso ieri la finale del torneo di Adelaide contro Rublev. Poco dopo sarà a volta di Fabio Fognini contro Opelka, incontro delicatissimo per il tennista azzurro che pochi mesi fa perse contro l’americano in Davis. Jannik Sinner e la vedrà contro un altro australiano, vale a dire il qualificato Purcell. Incontro non impossibile per l’azzurro, il quale dovrà abituarsi in fretta a giocare al meglio dei 5 set. Stefano Travaglia contro Garin e Caruso contro Tsitsipas, completano la lista degli incontri in campo maschile per quanto concerne l’Italia. Solo una delle tre donne in tabellone giocherà invece questa notte, si tratta della Trevisan che se la vedrà con Sofia Kenin.

