Inizio di stagione da urlo per il russo Andrej Rublev, il quale si affaccia agli imminenti Australian Open con la qualifica di uomo più in forma del tour ATP. Il giovane tennista è stato ‘fatto fuori’ dalla Russia per l’ATP Cup, dato che la sua Nazionale ha potuto contare su Khachanov e Medvedev come singolaristi.

Rublev è dunque andato a cercare fortuna altrove, trovando successi e fiducia in questa prima fase della stagione. Il tennista russo ha dapprima vinto con merito il torneo di Doha, superando in finale la sorpresa Moutet, ma Rublev non si è accontentato ed oggi ha conquistato la finale anche ad Adelaide, finale nella quale affronterà Harris partendo da grande favorito. Gli avversari sconfitti durante la sua cavalcata australiana sono stati di tutto rispetto. Difficile infatti battere sul cemento Evans e Querrey, ancor più complicato e spettacolare il match di quest’oggi contro Felix Auger-Aliassime, il quale ha lottato sino all’ultimo punto prima di crollare 7-6(5) 6-7(7) 6-4 al termine di una vera e propria battaglia. Dunque Rublev si giocherà ad Adelaide il back-to-back dopo il successo a Doha, prima di affacciarsi agli Australian Open con l’etichetta di mina vagante.

