Mattinata turbolenta agli Australian Open. Durante le due semifinali del tabellone femminile infatti, ha preso piede la notizia del possibile ritiro anticipato di Roger Federer. Il campione svizzero ha qualche problema all’inguine, come ammesso dallo stesso Federer nella conferenza stampa di ieri.

Il tennista numero 3 al mondo non ha però alcuna intenzione di ritirarsi, contrariamente a quanto rivelato da qualche mal informato stamane. Dunque tutto pronto per l’atteso match contro Djokovic che dovrebbe avere inizio tra pochi minuti sul centrale di Melbourne. I due fenomeni si giocheranno l’approdo in finale dove troveranno il vincente di Zverev-Thiem, seconda semifinale che si giocherà domani.

