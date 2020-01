Australian Open, i big che puntano alla vittoria finale di certo dovranno fare attenzione al beniamino di casa Nick Kyrgios. Sul cemento l’australiano può far male a tutti e ne sa qualcosa anche il francese Simon, sconfitto oggi in 4 set da Nick. 6-2 6-4 4-6 7-5 in favore di Kyrgios, il quale vola dunque al terzo turno del torneo dello Slam, dove troverà il vincente dell’incontro tra Ymer e Khachanov, con il russo decisamente favorito. Nick Kyrgios dunque approda al terzo turno in uno stato di forma che sembra essere ottimo, sarà dura sconfiggere il padrone di casa di fronte al suo pubblico.

