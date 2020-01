Nick Kyrgios e Rafa Nadal non si amano e forse non si ameranno mai. La situazione tra i due è ben nota, d’altra parte si tratta di due caratteri agli antipodi. Quest’oggi, durante il secondo turno degli Australian Open, Kyrgios non ha perso tempo per mandare ‘messaggi’ al rivale che potrebbe incontrare qualora entrambi arrivassero agli ottavi di finale.

Durante il match contro Simon infatti, il buon Nick ha ricevuto un “time violation” dall’arbitro ed ha sbroccato imitando le gesta di Nadal, il quale è noto nel tour per prendersi tutto il tempo necessario tra un punto e l’altro. Kyrgios ha mimato l’aggiustarsi i capelli di Rafa ed anche altro… Insomma, un’imitazione che ha fatto ridere anche l’arbitro, ma forse non Nadal.

Kyrgios imita Nadal e riesce a far ridere anche l’arbitro… 😄😄#AusOpen #EurosportTENNIS pic.twitter.com/c61HbVDdux — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 23, 2020

