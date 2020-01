Australian Open, lunedì si parte con le gare di primo turno del tabellone maschile, la parte bassa scenderà in campo nella prima giornata mentre la parte alta giocherà di martedì. Nel giorno dei sorteggi, impossibile non dare un’occhiata al tabellone dei Big3, i logici favoriti per la vittoria del torneo dato quanto fatto negli ultimi anni negli Slam.

Ebbene, quello dei tre che sembra avere il tabellone più complicato è il fresco vincitore dell’ATP Cup, Novak Djokovic. Il tennista serbo infatti, sarà costretto proprio come Federer a dover sconfiggere due Big3 per vincere il torneo, dettaglio non da poco che pone Nadal in una situazione di lieve vantaggio. Nole avrà i primi tre turni abbordabili contro Struff, probabilmente Ito ed Evans. Già dai sedicesimi però l’osso si fa più duro con Schwartzman, mentre i veri ostacoli arriveranno ai quarti con Tsitsipas. Il seguito, come detto, potrebbe essere nell’ordine prima Federer e poi Nadal.

Per quanto concerne Roger Federer invece, si può dire che sia secondo in ordine di difficoltà tra i Big3. A differenza di Djokovic infatti non incontrerà un tennista del calibro di Tsitsipas ai quarti, ma ha al terzo e quarto turno giovani talenti quali Hurkacz e Shapovalov dai quali guardarsi con attenzione. Ai quarti invece, la speranza è che possa trovare Berrettini, tennista azzurro che tanto bene sa fare sul cemento come dimostrato agli scorsi US Open. Nell’ipotetica finale del primo Slam della stagione invece potrebbe trovarsi davanti Nadal, ma prima c’è comunque da far fuori Djokovic.

Infine Rafa Nadal è quello che sembrerebbe avere un cammino più agevole tra i tre fenomeni del tennis mondiale. Il quarto di finale contro Thiem è sì molto insidioso, ma in semifinale lo spagnolo è certo di non incontrare né Federer, né Djokovic. I primi turni sembrano inoltre essere delle passeggiate di salute contro Dellien, Sousa ed il compagno spagnolo Carreno Busta.

Valuta questo articolo