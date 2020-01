Australian Open alle porte, oramai ci siamo. Quest’oggi è stato sorteggiato il tabellone del primo Slam della stagione 2020, un sorteggio molto interessante per i nostri colori dato che Fognini e Berrettini potrebbero incontrarsi agli ottavi di finale.

Dopo il sorteggio degli accoppiamenti, è stato stabilito anche l’ordine di gioco per quanto concerne il primo turno. Ebbene, relativamente al tabellone maschile, la parte bassa sarà la prima a scendere in campo, mentre per le donne sarà esattamente l’opposto. Dunque lunedì vedremo Djokovic, ma anche i nostri Berrettini e Fognini. Per quanto riguarda le donne subito in campo la numero 1 del seeding e padrona di casa Barty, Paolini e Giorgi giocheranno invece nella giornata di martedì.

