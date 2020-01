Australian Open, domani si dovrebbe iniziare con gli incontri del primo turno, ma il condizionale è d’obbligo dato che il meteo non sembra essere clemente verso gli organizzatori del torneo. Dapprima il primo Slam della stagione è stato condizionato dai fumi legati agli incendi che hanno colpito l’Australia, provocando copiose critiche da parte dei tennisti, adesso sembra essere la pioggia a fare i chiodi agli organizzatori.

Stamane fioccano i video da Melbourne che mostrano come una grandinata davvero anomala si è abbattuta sulla città. Quella odierna però è solo un’avvisaglia, dando un’occhiata alle previsioni meteo dei prossimi giorni, sembra proprio che il cielo non darà tregua sino alla giornata di venerdì, il che sarebbe un duro colpo per la programmazione delle gare degli Australian Open.

Serious hail storm in Melbourne. Worlds weirdest city for weather. pic.twitter.com/n4O8UK3ApB — judy murray (@JudyMurray) January 19, 2020

