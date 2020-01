Australian Open, primo turno mozzato dalla pioggia abbattutasi su Melbourne in queste ore. Gare interrotte dunque, ma alcuni incontri nella notte sono stati conclusi. Tra questi da segnalare il successo di Grigor Dimitrov in 4 set contro Londero, una buona prestazione da parte del tennista bulgaro che sembra aver ritrovato un buon feeling ad inizio 2020.

La sua prestazione è stata ottima, ma non è passata inosservata anche la sua mise targata Nike. Dimitrov si è presentato in campo con una tutina che ha fatto molto chiacchierare i tifosi sui social, in tanti la hanno comparata ad un pigiama. Di seguito la foto del buon Grigor, giudicate voi…

