Finalmente scende la pioggia su Melbourne e il rischio di rinvio degli Australian Open, a causa dei danni provocati dagli incendi che stanno devastando l’Australia da diversi mesi, sembra essere scongiurato definitivamente. Il programma odierno però subirà delle variazioni. Le cattive condizioni meteo stanno infatti impedendo il regolare svolgimento del programma: si gioca solo nei campi dotati di tetto. Gli azzurri Sinner e Fognini sono stati costretti a fermarsi nei rispettivi match: il giovane altoatesino era ad un passo dal successo su Purcell, il tennista ligure invece potrà studiare una strategia per rimontare lo svantaggio di due set da Opelka. Per conoscere la situazione in tempo reale consultate Meteoweb.

Valuta questo articolo