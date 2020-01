La prima fase dell’ATP Cup, quella a gironi, è terminata oggi con gli ultimi incontri in programma nel day 6 della competizione che si sta giocando in Australia. Deciso dunque il novero delle partecipanti alla seconda fase, quella ad eliminazione diretta, composta dalle prime classificate dei sei gironi, più le due migliori seconde.

Ebbene, nella giornata di domani si comincerà con i primi due quarti di finale. L’Australia padrona di casa parte favoritissima contro la Gran Bretagna, con Kyrgios e De Minaur parsi in ottima forma in questo inizio. Il ‘folle’ Nick è stato capace di battere anche Tsitsipas nell’ultimo incontro del girone, insomma, aspettative altissime per gli australiani. Nel secondo incontro di domani si sfideranno invece Argentina e Russia, proprio la Nazionale che ha estromesso l’Italia dalla competizione. Serbia e Spagna attendevano infine le due migliori seconde classificate dei sei gironi, ebbene, le due posizioni vacanti sono state definite oggi al termine di una giornata rocambolesca. Francia e Croazia si sono “mangiate” la qualificazione, dunque le migliori seconde sono Belgio, che incontrerà la Spagna, e Canada, che se la vedrà contro Djokovic e soci.

ATP Cup, il quadro dei quarti di finale

Australia vs Gran Bretagna

Russia vs Argentina

Serbia vs Canada

Spagna vs Belgio

