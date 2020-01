ATP Cup, la coppia Fognini-Bolelli ha messo a segno il terzo punto per l’Italia, quello del ko definitivo ai danni degli USA. Americani sconfitti per 3-0 dagli azzurri, un successo netto culminato con il bel doppio vinto dalla coppia Fognini-Bolelli al tie-break che funge da terzo set nel regolamento dell’ATP Cup.

Come noto però, il successo odierno dell’Italia non è servito ad approdare al secondo turno della competizione, quello ad eliminazione diretta. Il girone è stato infatti vinto dalla Russia e gli azzurri non sono tra le due migliori seconde del torneo. Dunque l’Italia lascia la competizione con un po’ d’amaro in bocca, forse la presenza di Berrettini avrebbe cambiato le sorti di tale partecipazione.

Valuta questo articolo