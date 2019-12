Dopo diversi mesi passati lontano dall’ottagono, Conor McGregor tornerà finalmente a combattere il prossimo 18 gennaio, presso la T-Mobile Arena di Las Vegas. Il fighter irlandese affronterà Donald ‘Cowboy’ Cerrone in un match che si disputerà nei pesi welter. ‘The Notorious’ ha deciso di aumentare la sua classe di peso dunque, con un obiettivo ben preciso. Lo ha rivelato il boss della UFC, Dana White, nel corso di un’intervista ai microfoni di 101.6-FM a Washington: “Conor McGregor mi ha detto che vuole una sfida contro Jorge Masvidal. Vedremo cosa accadrà”. In caso di vittoria dunque, Conor McGregor vorrebbe garantirsi la chance di affrontare il detentore del titolo BMF Jorge Masvidal, che in passato lo aveva definito troppo ‘piccolino’ per lui.

