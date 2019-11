UFC – Masvidal vs McGregor: il problema è la differenza di peso? Conor chiama… Burger King!

Dopo la vittoria su Diaz, Jorge Masvidal potrebbe affrontare Conor McGregor: per ovviare alla differenza di peso ‘The Notorious’ chiama in causa Burger King

Jorge Masvidal è l’uomo del momento in UFC. Il fighter americano è uscito vincitore dalla sfida di UFC 244 contro Nate Diaz, seppur il match sia stato fermato per TKO a causa delle profonde ferite riportate dall’avversario. Nel post match i rumor in merito ad un suo match contro Conor McGregor, pronto a ritornare nella gabbia con un ruolo da protagonista, si sono fatti sempre più insistenti e Masvidal ha voluto smentire… alla sua maniera: “tutti voi sapete cosa cazzo farei a quel piccoletto: mi fotterei quel nanetto. È un fottuto nano (in riferimento alla differenza di classe di peso fra i due)”.

Ovviamente Conor McGregor non si è lasciato sfuggire l’occasione di rispondere. Il problema è aumentare da featherweight a lightweight? Basta taggare una nota catena di fast food e ingrassare qualche chilo per poter combattere: “hey Burger King, potrei avere 3 pezzi con una soda e una scatola di alette di pollo per favore? Con sale e aceto”. Facile no?

