Il mondo dello sport e non solo si è stretto intorno a Francesca Schiavone, inondandola di messaggi e cuoricini sui social dopo la notizia della sua vittoria sul cancro.

Un mare di affetto per la ‘Leonessa‘, pronta adesso a rimettersi in pista per mettere in atto i suoi progetti, tra cui quello di allenare una campionessa come Simona Halep. La tennista romena ha ascoltato le parole della Schiavo, rispondendole ai microfoni della Gazzetta: “sono molto felice e onorata che Francesca abbia pensato a me. Lei è sempre stata una grande combattente, una che non molla mai, ed è anche ispirandomi a lei che sono cresciuta come giocatrice. Mi è dispiaciuto moltissimo sapere che era malata, ma non sono per nulla sorpresa di come lei abbia affrontato il cancro e lo abbia battuto. Ora Francesca cerca di recuperare al massimo, io non vedo l’ora di vederti di nuovo in giro per campi”.

