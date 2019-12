Episodio davvero singolare accaduto nel corso di San Antonio Spurs-Houston Rockets. James Harden è stato lo sfortunato protagonista di una delle schiacciate più chiacchierate degli ultimi anni. Dopo aver rubato palla in contropiede, il ‘Barba’ si è involato a canestro schiacciando con potenza. Il pallone è uscito dalla retina, prendendo una rotazione talmente strana da venire fuori dalla parte superiore del canestro.

Tale effetto ha tratto in inganno gli arbitri, al punto da annullare il canestro fra le grandi proteste dei Rockets e dello stesso Harden. L’arbitro James Capers ha spiegato le dinamiche di quanto accaduto, ammettendo l’errore: “Harden compie la schiacciata, ma noi vediamo la palla tornare sopra il canestro attraverso la rete. Quando accade ciò, si tratta di un’interferenza di gioco. Affinché il canestro sia convalidato, la palla deve scorrere in modo pulito attraverso la rete. Siamo venuti qui dopo aver rivisto la giocata. Harden ha schiacciato così forte che la palla è tornata sopra il canestro. Tuttavia, la palla passa in modo pulito ed il canestro era regolare”.

Valuta questo articolo