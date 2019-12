Una nottata di spettacolo con le sfide NBA: a far discutere in particolar modo è il finale di San Antonio Spurs-Houston Rockets. Nonostante i 50 punti di Harden, i Rockets hanno ceduto alla squadra rivale per soli 2 punti, dopo due tempi supplementari.

Una vittoria, quella degli Spurs, che fa discutere, perchè ‘sub iudice’: non è stata infatti convalidata una schiacciata decisiva ad Harden nel’ultimo quarto ed è subito scattata la protesta.

Gli arbitri, dopo il match, hanno ammesso l’errore e, per questo motivo, la Lega potrebbe decidere di far rigiocare gli ultimi 7 minuti e 50 secondi della partita. In caso contratrio i Rockets presenteranno un reclamo ufficiale.

Aahahha hakemleri iyi yanıltmış pozisyon. Sayıyı iptal ettiler. Top fileden sekip çemberin içinden geri çıksa haklı olurlardı ama burada çemberin içinden geçip tekrar dışardan dönüyor. pic.twitter.com/fZ5MnjgS4s — Kaan Kural (@kaankural) December 4, 2019

