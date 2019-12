Nei giorni scorsi, gli Houston Rockets si sono parecchio indispettiti nella sconfitta subita nel derby texano contro i San Antonio Spurs. Il motivo? Un particolare episodio che ha visto protagonista James Harden, la cui schiacciata è finita prima regolarmente dentro il cesto, per poi finire fuori con un movimento talmente strano da ritornare nella parte superiore del canestro, dando l’illusione ottica che la guardia di Houston avesse sbagliato la giocata.

L’episodio ha scatenato aspre polemiche e gli stessi arbitri, nel post gara, hanno ammesso di aver sbagliato. I Rockets hanno presentato ricorso, ma il Commissioner NBA ha deciso di respingerlo. Adam Silver ha spiegato che, nonostante il chiaro errore, la giocata non ha compromesso la partita visti gli oltre 7 minuti di gioco ancora a disposizione dei Rockets per rimontare. L’NBA ha però sanzionato i 3 arbitri presenti per aver applicato erroneamente la regola sul ‘Coach’s Challenge’ non ascoltando la richiesta di coach D’Antoni che avrebbe voluto il replay.

