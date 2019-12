Roger Federer ha aggiunto un altro successo alla sua infinita lista, stavolta però non si tratta di tennis, bensì di una sfera che apparentemente non dovrebbe competergli. Lo svizzero è stato infatti incoronato dalla rivista GQ e dai suoi lettori, “Most stylish man of the decade“, vale a dire il personaggio più elegante della decade 2010-2019.

Federer ha dimostrato ancora una volta d’essere un’icona di stile e non solo un tennista tra i più forti della storia del gioco. Non a casa lo svizzero è lo sportivo più pagato al mondo per quanto concerne le sole sponsorizzazioni, ancor più di CR7 e Messi per intenderci. Nella corsa al titolo di personaggio più “stiloso” della decade, il tennista ha fatto fuori tanti personaggi del mondo dello spettacolo, tra questi Justin Bieber, Harry Styles, Kayne West ed anche sportivi come Beckham, Westbrook e LeBron James. Ma tant’è, alla fine delle votazioni Federer ha avuto la meglio, grazie alla sua immensa classe mostrata anche al di fuori del campo. La capacità d’essere elegante sia con un abito che con un completino da tennis probabilmente ha fatto la differenza, Federer continua a raccogliere consensi in qualsiasi campo.

