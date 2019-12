Il 2019 volge al termine ed assieme ad esso anche la decade “10-19”. GQ ha voluto creare un premio ad hoc per l’occasione, vale a dire il “Most stylish man of the decade“, assegnato al personaggio più elegante della decade. A votare, attraverso Instagram, saranno gli stessi utenti, i quali dovranno scegliere tra 16 candidati che si sfideranno in un tabellone a scontri diretti, come se fosse un vero e proprio torneo.

Come si può vedere dal tabellone soprastante, sono tanti gli sportivi che prenderanno parte al “torneo”. C’è l’icona dell’eleganza per eccellenza David Beckham, ma anche sportivi attualmente in attività come LeBron James, Roger Federer e Russell Westbrook, il quale con le sue mise eccentriche ha comunque colpito gli appassionati di moda e style. Fa specie vedere questi sportivi affermati a duello con personaggi come Ryan Gosling e Kayne West, ma tant’è, la gara e gara… chi sarà il “Most stylish man of the decade”?

