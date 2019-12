La notizia è arrivata questa mattina, tramite un comunicato diramato in via ufficiale dalla FIM. Andrea Iannone è risultato positivo ad un controllo antidoping svolto lo scorso 3 novembre, in occasione del Gran Premio della Malesia.

Il pilota dell’Aprilia è stato immediatamente sospeso e, per il momento, non potrà partecipare ad alcun evento motociclistico organizzato dalla Federazione. Una situazione surreale, che ha spinto Iannone ad intervenire sui social: “sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualunque contro-analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché – a ora – non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda“.

