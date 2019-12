Una notizia clamorosa, che scuote l’intero mondo della MotoGp e, in particolare, l’Aprilia. Andrea Iannone infatti è risultato positivo ad un controllo antidoping svolto lo scorso 3 novembre in occasione del Gran Premio della Malesia, venendo immediatamente sospeso dalla FIM.

Le urine analizzate da un laboratorio WADA in Germania hanno evidenziato una quantità di superiore rispetto ai limiti prestabiliti di una sostanza non specificata, inserita nella lista degli steroidi androgeni anabolizzanti esogenie. Tramite un comunicato diramato questa mattina dalla FIM, Iannone è sospeso e non potrà prendere parte a nessun evento motociclistico, nonostante sia nelle sue facoltà la possibilità di chiedere la revoca della sospensione provvisoria, oppure le controanalisi.

