Doppietta fantastica per Simona Quadarella agli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow, l’azzurra centra l’oro anche nei 400 sl dopo quello ottenuto sulla doppia distanza.

Un successo arrivato con un crono esaltante, stracciando il proprio personal bes di di quasi due secondi: “mi sembra un deja-vu, ho gareggiato in corsia 6 come nei 400 in vasca lunga e sono arrivata prima” le parole dell’azzurra ai microfoni di Raisport. “Me lo sentivo di poter vincere, come lo scorso anno. Sono arrivata sul blocchetto con la consapevolezza di volere conquistare l’oro. Sono stati giorni un po’ difficili, anche perché abbiamo preparato le gare pure pensando agli assoluti. Poi si è accesa una lampadina. Vedere 3’59 è meraviglioso. Ci provavo già dalla scorsa stagione. Sono proprio contenta ed emozionata per questa gara“.

