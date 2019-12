Simona Quadarella firma un bis clamoroso! La nuotatrice azzurra si ripete dopo l’oro negli 800 stile libero, vincendo anche la finale dei 400 stile libero degli Europei di nuoto in vasca corta. Simona Quadarella ha chiuso con il crono di 3’59”75, battendo in un pazzesco rush finale la tedesca Gose (4’00″01) e l’ungherese Kesely (4’00”04). Personale stracciato per l’azzurra (4’01”17 il precedente crono), che dopo essersi tolta la cuffia viene immortalata dalle telecamere in un ‘vaffa’ liberatorio. Niente da fare invece per l’altra italiana impegnata in gara, Martina Rita Caramignoli che ha chiusto ottava con il tempo di 4’05”43.

