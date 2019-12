Come pioniere della mobilità elettrica, il BMW Group ha raggiunto un altro traguardo nell’elettromobilità e ha già consegnato mezzo milione di auto elettrificate ai clienti di tutto il mondo. Sebastian Mackensen, Senior Vice President Market Germany del BMW Group, ha consegnato le chiavi di una BMW 330e * molto speciale al suo futuro proprietario presso il BMW Welt. “Mezzo milione di vetture è la prova migliore: la nostra vasta gamma di vetture elettrificate sta soddisfacendo precisamente le esigenze dei clienti. Ora stiamo aumentando significativamente il ritmo: puntiamo ad avere un milione di vetture elettrificate sulle strade entro due anni. Questo è il nostro contributo a un’efficace protezione del clima”, ha affermato Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG. Offensiva di prodotto completa per vetture elettriche Il prossimo anno, la BMW X3 diventerà la prima vettura del BMW Group disponibile con quattro diverse varianti di propulsione: efficienti diesel, benzina, ibrido plug-in ed elettrico puro. Il più importante mercato per l’elettrica pura BMW iX3 * è la Cina, dove verrà prodotta anche per il mercato globale. La BMW iX3 * sarà la prima a beneficiare dell’innovativa quinta generazione dei nostri propulsori elettrici BMW altamente efficienti, che offrono un nuovo equilibrio tra autonomia e dimensioni della batteria. La chiave sta nel rendere il sistema di propulsione sostanzialmente più efficiente.

La nostra ammiraglia tecnologica, la BMW iNEXT – che sarà disponibile a partire dal 2021 – combinerà l’elettromobilità con la guida altamente automatizzata. La BMW iNEXT completamente elettrica sarà prodotta sulla stessa catena di montaggio di Dingolfing delle vetture con motori a combustione e ibridi plug-in. A questa seguirà nel 2021 la BMW i4, una Gran Coupé elettrica pura nel segmento premium delle medie dimensioni con un forte richiamo emotivo. La BMW i4 sarà prodotta nello stabilimento principale di Monaco. Grazie al suo ruolo di fiore all’occhiello della tecnologia visionaria e al continuo successo delle vendite dal suo lancio nel 2013, la BMW i3 ha acquisito lo status di icona. Il BMW Group continuerà a sviluppare ulteriormente questa vettura e attualmente prevede di estenderne la produzione fino al 2024. Dalla fine di quest’anno, la gamma di modelli elettrificati del BMW Group è stata anche affiancata da un ulteriore vettura elettrica pura, la MINI Full Electric .

Gli oltre 90.000 potenziali clienti registrati indicano l’alto livello di interesse dei clienti per la prima MINI completamente elettrica. Obiettivi ambiziosi per le vendite di vetture elettrificate Con 12 vetture elettrificate attualmente disponibili, il BMW Group è uno dei principali fornitori al mondo di mobilità elettrica. L’azienda è leader di mercato per i vetture elettrificate in Germania dal 2016 e occupa una posizione di leader anche in Europa e nel mondo. L’azienda ha formulato obiettivi chiari per le vendite di vetture elettrificate per gli anni a venire: un quarto di tutti le vetture venduti in Europa dovrebbe essere elettrificate entro il 2021. Ciò dovrebbe raggiungere un terzo entro il 2025 e metà nel 2030. “Offriamo già una variante di propulsione elettrificata per la maggior parte della nostra gamma di modelli, dalla MINI alla BMW Serie 7. I nostri clienti possono scegliere: non solo il loro modello preferito, ma anche la trasmissione più adatta a loro”, ha spiegato Pieter Nota, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile per Customer, Brands and Sales. “Questa è la diversità che i nostri clienti desiderano e che può soddisfare al meglio le loro esigenze di mobilità individuale.”

The power of choice La gamma di modelli del BMW Group offre motori a combustione altamente efficienti, moderni ibridi plug-in e propulsori elettrici puri. Questo “power of choice” consente all’azienda di soddisfare le molteplici esigenze e le richieste dei clienti nelle diverse regioni del mondo. A seconda della trasmissione scelta, tutti i modelli attuali e futuri offrono il tipico piacere di guida del marchio. Indipendentemente dal tipo di trasmissione che il cliente sceglie, dal BMW Group può sempre aspettarsi un alto livello di efficienza e ridotte emissioni di CO2. Consegna esclusiva al BMW Welt Un cliente di Monaco è rimasto sorpreso quando si è recato a ritirare la sua nuova vettura. Nell’ambito di una consegna speciale ed esclusiva, il cliente ha ricevuto le chiavi della sua nuova BMW 330e * da Sebastian Mackensen, Senior Vice President Market Germany: l’auto in questione era il 500.000° veicolo elettrificato del BMW Group. “Per me, la BMW 330e – l’ibrido plug-in Serie 3 – combina il meglio di entrambi i mondi: per la maggior parte, posso guidare senza emissioni – soprattutto in città – ma, per viaggi più lunghi, ho ancora la massima flessibilità grazie all’autonomia del motore a combustione “, ha spiegato il nuovo proprietario dell’auto, Florian Merk. Sebastian Mackensen ha aggiunto: “Sono molto felice di celebrare la consegna del nostro 500.000° veicolo elettrificato qui al BMW Welt. Nessuno in Germania vende più vetture elettrificate di noi. Oggi ci sono già circa 60.000 modelli BMW e MINI elettrificati sulle strade tedesche. E nel 2020 continueremo a lanciare ulteriori modelli”. Il BMW Group possiede un vasto know-how sull’elettromobilità Grazie ai suoi anni di esperienza nella mobilità elettrica, il BMW Group ha acquisito ampie e solide conoscenze in questo settore. Ciò fornisce all’azienda le basi per sviluppare internamente la tecnologia eDrive, incluso il motore, l’elettronica di potenza e anche la batteria e le celle della batteria. Ciò garantisce che le vetture elettrificate BMW e MINI offrano sempre le caratteristiche di guida tipiche del marchio.

