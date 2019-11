Clamorosa indiscrezione dalla Spagna, Luis Enrique pronto a tornare sulla panchina della ‘Roja’

Secondo quanto riferito dai media spagnoli, Luis Enrique potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di ct della Spagna per gli Europei del 2020

Lo scorso 19 giugno aveva annunciato clamorosamente le proprie dimissioni da ct della Spagna per problemi di famiglia, dovendo affrontare la terribile malattia della figlia, poi purtroppo deceduta dopo una lunga battaglia. Luis Enrique però adesso potrebbe tornare al suo posto, riprendendosi la panchina della nazionale iberica in vista degli Europei 2020. A rivelarlo è Cadena Cope, che sottolinea come Roberto Moreno sia prontissimo a restituire il ruolo di ct all’ex allenatore della Roma, che pare abbia detto sì alla proposta della Federazione.

