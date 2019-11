Spagna, il presidente della Federcalcio annuncia: “Luis Enrique torna nel ruolo di commissario tecnico”

Il presidente della Federcalcio spagnolo ha annunciato il ritorno di Luis Enrique sulla panchina della ‘Roja’

Adesso è ufficiale, Luis Enrique torna sulla panchina della Spagna. Dopo le indiscrezioni di ieri, Luis Rubiales ha annunciato oggi l’avvicendamento con Robert Moreno, che aveva sostituito ‘Lucho’ dal momento delle sue dimissioni.

Il presidente della Federcalcio non ha usato giri di parole in conferenza: “grazie di essere qui. Crediamo che questa conferenza sia molto importante per ricostruire tutti i fatti. Oggi possiamo confermare che Luis Enrique torna al suo ruolo di ct della Spagna. E’ stato chiaro a tutti come la porta per Luis Enrique fosse rimasta sempre aperta. Era anche scritto nel contratto con Robert Moreno: qualora Luis Enrique avesse voluto, sarebbe tornato al suo posto di ct. Trasparenza e rigore, questo ha sempre ispirato le nostre azioni. E’ stato lo stesso Robert Moreno a informarci che Luis Enrique aveva voglia di tornare ad allenare. Mi sono riunito con Luis Enrique due volte, ieri e il 29 ottobre, e in entrambe le occasioni mi ha confermato il suo sì“.

