Spagna, tutto pronto per l’annuncio del ritorno di Luis Enrique: convocata una conferenza stampa

Il presidente della Federazione ha indetto per oggi una conferenza stampa, nel corso della quale potrebbe essere annunciato il ritorno di Luis Enrique come ct della Spagna

La stampa spagnola ha lanciato per prima l’indiscrezione, parlando dell’imminente ritorno di Luis Enrique sulla panchina della Spagna in vista di Euro 2020.

Una voce che ha preso via via sempre più corpo, fino a spingere il presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales a indire una conferenza stampa, organizzata per martedì 19 novembre alle 12.30. Un annuncio arrivato subito dopo la vittoria della ‘Roja’ sulla Romania, un match terminato con un rotondo 5-0 che potrebbe essere stato l’ultimo di Robert Moreno sulla panchina delle ‘Furie Rosse’. In mattinata dunque potrebbe essere ufficializzato il ritorno di Luis Enrique, che aveva lasciato la squadra lo scorso 19 giugno per stare vicino alla figlia Xana, deceduta qualche settimana dopo per una tremenda malattia.

