Nuoto – La speranza di Manuel Bortuzzo: la lesione midollare non è completa, proverà a tornare a camminare

La lesione midollare di Manuel Bortuzzo non è completa: il giovane nuotatore italiano proverà a tornare a camminare

“La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me perchè quando si parla di cose di cui non si è sicuri, quando si va incontro alla medicina è sempre meglio andarci con calma. Ho sempre fatto tutto solamente per me e in questo libro ho voluto annotare i progressi, i miglioramenti, tutto“. Una fiammella di speranza nelle parole di Manuel Bortuzzo, ospite a “Che tempo che fa” su Raidue, alla vigilia dell’uscita del suo libro. Bortuzzo era stato raggiunto da alcuni colpi di pistola lo scorso febbraio che ne hanno messo a serio rischio la carreira. “Mi ero dato 10 anni di tempo” ha detto il giovane nuotatore italiano commentando poi un’immagine che lo ritrae in piedi con suo padre che lo sorregge: “mio padre mi sostiene nella vita e mi sostiene anche in piedi e questa foto rappresenta la forza di volontà. Spero con grande tenacia di potercela fare“.

