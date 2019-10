Nuoto – Sofferenza e coraggio nel libro di Manuel Bortuzzo: “Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere”

Il prossimo 5 novembre uscirà “Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere”, il libro di Manuel Bortuzzo che racconta la sofferenza e il coraggio di ricominciare del giovane nuotatore

Lo scorso 2 febbraio la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata per sempre. Il giovane nuotatore azzurro è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da David Bazzano e Lorenzo Marinelli (condannati a 16 anni), pronti a farsi giustizia in seguito ad uno screzio accaduto poco prima, ma che hanno ferito Manuel in un tragico scambio di persona.

Il giovane Bortuzzo è rimasto paralizzato perdendo l’uso delle gambe e dovendo rinunciare ai sogni sportivi della sua carriera. Sono stati giorni, settimane, mesi di dolore, sofferenza ma anche di rinascita che il nuotatore triestino ha deciso di raccontare nel suo libro “Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere”, in uscita il prossimo 5 novembre, edito Rizzoli. Nel libro sono contenuti i pensieri di Manuel, i momenti di sconforto e anche quelli di grande coraggio, la ‘rinascita’ che dà appunto il titolo all’opera.

