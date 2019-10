UFC – Conor McGregor provoca Khabib Nurmagomedov e chiede un rematch: “ti sei cagato sul bus!” [FOTO]

Conor McGregor provoca con un tweet Khabib Nurmagomedov e chiede un rematch a Mosca: il fighter irlandese ironizza sulla presunta paura dell’avversario dopo i fatti di Brooklyn

Conor McGregor non è ancora tornato a combattere, ma su Twitter non fa mai mancare la sua presenza. Il fighter irlandese, assente da diversi mesi a causa di una squalifica (già scontata) dovuta al post match contro Khabib Nurmagomedov, è tornato a provocare proprio il campione dei pesi leggeri UFC con un cinguettio alquanto tagliente. McGregor ha postato una gif del loro match nel quale si trova in ginocchio, paragonando quella situazione ad un “fottuto conto di 8“, tipico della boxe (a 10 il ko, ndr). Dunque ‘The Notorious’ ha ancora “voglia di danzare” e chiede un rematch a Mosca, casa di Khabib. Giusto per dare risalto al suo tweet, non manca l’hashtag polemico: #tiseicagatonelbus, in riferimento alla presunta paura dopo l’assalto di Conor McGregor al bus nel quale si trovata Khabib Nurmagomedov nel parcheggio del Brooklyn Center.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE