Scandalo a luci rosse, foto e video hot diffusi sul web: coinvolto un noto calciatore di una big di Serie A

Nelle ultime settimane sono state diffuse in rete foto e video di atti intimi messi in atto da un giocatore di una big di Serie A con la sua ragazza, pallavolista della massima serie italiana

Uno scandalo hot colpisce la Serie A, protagonista un noto calciatore di una big italiana, che ha ripreso con il proprio cellulare se stesso e la propria fidanzata in atti estremamente intimi. Decine di foto e video sono stati diffusi sul web, ma al momento non è certamente possibile chiarire se si tratti di un attacco hacker oppure, nel peggiore dei casi, di una vendetta messa in atto da uno dei due fidanzati per fare un dispetto all’altro.

Una situazione davvero difficile e delicata, soprattutto perché si tratta di due ragazzi che non hanno compiuto neanche la maggiore età, entrambi in vista perché atleti di massima categoria, essendo lui un giocatore di una big di Serie A e lei una giocatrice di Serie A1 di pallavolo femminile. Nessuna ipotesi al momento va scartata sulle modalità di diffusione di questi video e foto hot, a primo impatto si potrebbe parlare di cyberbullismo, con un hacker impossessatosi dei dati personali e li abbia diffusi in rete, come accaduto in passato con Diletta Leotta. Ma non è da escludere nemmeno la teoria del revenge porn, ossia una vendetta personale operata ai danni del proprio ex partner che quindi diventa unica vittima del caso. L’importante è che questa storia non rovini la carriera dei due protagonisti, permettendogli di continuare ad inseguire i propri sogni senza condizionamenti e ostacoli di ogni genere.

