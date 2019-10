Diletta Leotta commenta qualche situazione d’imbarazzo che bellezza e popolarità le hanno creato: dall’ironia sui cori ‘hot’, alla serietà sulle foto private circolate in rete

Diletta Leotta è considerata una delle donne più belle d’Italia. Il suo fascino indiscutibile, unito alle sue competenze giornalistiche e alla sua passione per il mondo del pallone, l’ha fatta diventare una delle giornaliste più popolari della tv italiana. A volte però, i tifosi si spingono troppo oltre. I cori dei tifosi del Napoli ‘fuori le tette‘, hanno destato un certo imbarazzo, tanto da diventare virali addirittura in Inghilterra.

Il The Sun ha voluto intervistare Diletta Leotta chiedendole di quanto accaduto e la giornalista è riuscita a ‘dribblare’ l’argomento con serenità: “è stato un malinteso. I tifosi del Napoli mi hanno supportato per tutta la partita, poi hanno provato ad andare oltre dopo la vittoria del Napoli, ma era solo uno scherzo. La mia reazione è stata parte dell’ironia del momento. A volte sembra che tutto ciò che faccio diventi virale, se mi alleno in palestra o mi alleno in un club. Non mi aspettavo, però, che questa storia attraversarre così tanti confini“.

I toni si sono fatti più seri quando si è passato all’argomento legato all’hackeraggio del suo iCloud con dentro diverse foto di nudo, private, della giornalista. Diletta Leotta ha ricordato il supporto mostratole da Balotelli (twittò: “tutti sono liberi di fare ciò che vogliono con il proprio corpo, nel bene e nel male“, ndr), sottolinenado poi la gravità dell’accaduto: “ho presentato denuncia, non solo per proteggere la mia privacy personale, ma come una delle tante donne che hanno bisogno di reagire a causa degli stessi problemi. Balotelli? Ho molto apprezzato il gesto e il supporto di Mario. Sentivo di non essere sola in quell’occasione e ho capito che il problema è molto più comune di quanto mi aspettassi“.

