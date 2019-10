Maxi Lopez, nuova stoccata a Wanda Nara: “perdono Icardi? No, lo ringrazio! Se l’è portata via”

Nuovo attacco social di Maxi Lopez a Wanda Nara: il bomber del Crotone ironizza sulla sua ex moglie e su Mauro Icardi

Nella giornata di ieri Maxi Lopez aveva dichiarato di essere pronto a perdonare Mauro Icardi per quanto accaduto nel passato fra i due. Facendo un breve riassunto, l’ex bomber dell’Inter ha soffiato la moglie, Wanda Nara, all’amico e connazionale, generando un clamoroso caso di gossip che ha avuto delle conseguenze tanto in campo quanto nella vita privata. A diversi anni di distanza Maxi Lopez ha teso la mano ad Icardi, ma non ha risparmiato Wanda. Sui social un tagliente commento: “altro che perdono, (a Icardi) un ringraziamento che si ha portato a W…“. Insomma addirittura un grazie per aver allontanato Wanda Nara dalla sua vita!

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE