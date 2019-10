Clamoroso dietrofront di Maxi Lopez, l’argentino allo scoperto: “sono disposto a far pace con Icardi”

L’attaccante argentino ha aperto alla possibilità di far pace con Mauro Icardi, mettendosi alle spalle tutti i veleni del passato

Maxi Lopez si lascia tutto alle spalle, decidendo una volta per tutte di tendere una mano a Mauro Icardi, nonostante quanto accaduto negli ultimi anni.

L’attaccante del Crotone ha parlato ai microfoni di Club Octubre FM 94.7, accettando di mettere una pietra sopra ai trascorsi con l’attuale marito della sua ex moglie Wanda Nara: “se sono pronto a perdonare Icardi? Sì, non ho problemi con nessuno. L’unica cosa che voglio, il mio obiettivo nella vita al di là del calcio, è cercare di rendere felici i miei figli. Tutto il resto è alle spalle, è una pagina che appartiene al passato. Ho scelto di essere felice e questa è una scelta di vita. Poi le cose possono andare bene o male. Come marito ho fallito ma per il resto della mia vita continuerò a essere un padre. Si va avanti e ho sempre scelto di vivere in questo modo, con energia e ottimismo, credo sia il modo migliore. I problemi li hanno tutti, in tutte le vite ci sono complicazioni ma la tua vita va avanti a seconda di come la prendi. In Italia si vive benissimo e voglio rimanerci anche in futuro, anche perché i miei figli resteranno in Italia, comunque in Europa. La mia idea è rimanere qui per poter essere vicino a loro”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE