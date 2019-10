Formula 1 – Verstappen la prende con ironia: “cosa faremo domani senza qualifiche? Giocheremo a FIFA!”

Il tifone Hagibis impedisce il regolare svolgimento del weekend di Suzuka: FP3 cancellate, qualifiche spostate a domenica. Verstappen prepara il joystick per la giornata di ‘riposo’

Le complicate condizioni meteorologiche del Giappone hanno costretto gli organizzatori del Gp a cambiare la conformazione del weekend. La giornata di domani sarà essenzialmente di riposo per i piloti, la cui incolumità verrà preservata, come quella degli spettatori, visti i venti ad oltre 200 km/h previsti anche sul circuito a causa del tifone Hagibis. FP3 cancellate, qualifiche spostate a domenica mattina ma ancora in dubbio.

Cosa fare dunque? Max Verstappen, ai microfoni di Sky Sport, si dice pronto a… giocare a FIFA: “la Mercedes su questa pista è ancora molto veloce. Gomme? Abbiamo provato la media anche per il long run, non solo per provare ad accedere al Q2. Cosa faremo domani? Se avremo una buona connessione internet giocheremo un po’ a FIFA“. Per restare aggiornati sulle ultime novità meteorologiche in vista del Gp del Giappone vi invitiamo a consultare Meteoweb.

