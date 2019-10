Ciclismo, nuovo arrivo in casa Bahrain-Merida: ufficiale l’ingaggio dell’ex iridato Mark Cavendish

L’ex campione del mondo del 2011 ha firmato per un anno con la Bahrain-Merida, lasciando la Dimension Data dopo tre stagioni

Mark Cavendish inizia una nuova avventura, è ufficiale infatti il passaggio del corridore dell’Isola di Man alla Bahrain-Merida. Contratto annuale per l’ex campione del mondo su strada del 2011, che lascia dopo tre stagioni la Dimension Data per aprire un nuovo capitolo della propria carriera.

Una carriera ricca di soddisfazioni, basti pensare come Cavendish abbia all’attivo ben 48 successi di tappa nei tre Grandi Giri, essendo inoltre a sole quattro vittorie dal record di Eddy Merckx al Tour de France. Il motivo dell’arrivo alla Bahrain-Merida è da ricondurre alla presenza del caposquadra Rod Ellingworth, ritrovato dopo le esperienze condivise al Team Sky e al British Cycling: “la mia relazione con Rod risale a molto tempo fa – le parole di Cavendish – è stato fondamentale nell’aiutarmi a crescere come pilota e persona. Non vedo l’ora di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra e fare tutto il possibile per aiutarci a raggiungere i successi che so che arriveranno“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE