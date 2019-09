Formula 1 – Verstappen realista: “non sono deluso, ma le Ferrari erano difficili da recuperare. Obiettivo? Quinto posto”

Max Verstappen chiude 4° le qualifiche di Sochi ma viene retrocesso 9°: il pilota Red Bull sottolinea la forza delle Ferrari e si pone un obiettivo abbastanza realistico per la gara

Max Verstappen ha chiuso al 4° posto le qualifiche del Gp di Russia, ma partirà dalla 9ª posizione a causa di una penalità legata al motore. a: “delusione? No, ad essere sincero. Ieri è andata bene nelle prove libere, ma è stato strano perchè le Ferrari non erano veloci in rettilineo, oggi hanno sfruttato bene il motore e una volta che guadagni un secondo in rettilineo è tanto ed è difficile compensare. A parte questo credo che da parte nostra abbiamo faticato un po’ nell’ultimo settore perchè c’era un po’ di vento e non sono riuscito a sfruttare al meglio la macchina. Metterci fra le due Mercedes era il miglior risultato possibile. Gara? Proveremo a fare una partenza pulita, poi cercheremo di recuperare, magari la 5ª posizione o qualcosina in più“.

