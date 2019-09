Formula 1, brutte notizie per Red Bull e Toro Rosso: tutti e quattro i piloti Honda in penalità a Sochi

La Honda infatti farà debuttare a Sochi la Spec 4 del proprio motore, obbligando dunque Verstappen e colleghi a subire una penalità in griglia

Non comincia benissimo il fine settimana di Sochi per i piloti di Red Bull e Toro Rosso, che dovranno scontare una penalità sulla griglia di partenza.

La Honda, che fornisce i motori ad entrambe le scuderie, ha deciso di introdurre in Russia la Spec 4 della propria power unit, già usata da Daniil Kvyat e Alexander Albon nelle prove libere di Spa. In occasione della gara di Sochi, la Casa giapponese introdurrà dunque una PU nuova per questioni strategiche, ovvero avere un propulsore nuovo di zecca in occasione della propria gara di casa in Giappone e per gli ultimi Gran Premi in calendario. Verstappen, Albon e Gasly utilizzeranno una nuova unità termica e pagheranno cinque posizioni in griglia, mentre Kvyat sostituirà tutti gli elementi e partirà dal fondo dello schieramento.

