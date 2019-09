Cristiano Ronaldo nella top 11 della FIFA, ma che imbarazzo a Milano: nessuno nomina CR7

Cristiano Ronaldo snobbato durante i Best Fifa Football Award 2019: è tra i migliori 11 al mondo ma nessuno lo menziona, imbarazzo alla Scala di Milano

Sono stati assegnati ieri alla Scala di Milano i Best Fifa Football Award 2019. Grande assente alla cerimonia Cristiano Ronaldo: il calciatore della Juventus ha preferito rimanere a Torino per curare un affaticamento all’adduttore che ha costretto Sarri a lasciarlo a casa per la sfida di oggi contro il Brescia.

L’assenza del portoghese della Juventus ha creato un po’ di scompiglio e diverse polemiche. Cristiano Ronaldo, battuto da Messi che ha vinto il titolo di miglio giocatore del 2019, infatti, è stato inserito nella top 11 della FIFA, ma quando Infantino e i presentatori Gullit e Ilaria D’Amico hanno invitato a salire sul palco i giocatori scelti, nessuno ha mezionato CR7, lasciando il pubblico un po’ in confusione, visti i soli 10 giocatori presenti.

E’ guerra dunque tra Cristiano Ronaldo e la FIFA? Intanto CR7 non ci ha pensato due volte prima di pubblicare sui social un post polemico.

