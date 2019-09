Cristiano Ronaldo sconfitto da Messi, sui social un post al veleno: “ecco cosa differenzia il professionista dal dilettante” [FOTO]

Cristiano Ronaldo polemico sui social dopo l’assegnazione del titolo miglior giocatore dell’anno a Milano: il post del portoghese fa discutere

Serata di gala ieri alla Scala di Milano, dove sono stati assegnati i Best Fifa Football Award 2019. Grande assente Cristiano Ronaldo, che ha preferito rimanere a casa, dopo anche la non convocazione di Sarri per la sfida contro il Brescia di oggi, a causa di un affaticamento all’adduttore.

Dopo la premiazione di miglior giocatore del 2019, titolo assegnato a Leo Messi, il calciatore portoghese ha pubblicato un post di social dal sapore di polemica: “pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l’alba“.

