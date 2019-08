MotoGp, il decimo titolo continua a sfuggire a Valentino Rossi: spunta l’ammissione di colpa di Galbusera

Il capo tecnico di Valentino Rossi ha parlato delle possibilità di vincere il decimo titolo, facendo una sorprendente ammissione di colpa

Il Mondiale 2019 è ormai praticamente chiuso, il dominio di Marc Marquez sembra difficile da arginare, soprattutto considerando la straordinaria regolarità dello spagnolo.

Il decimo titolo in carriera per Valentino Rossi continua dunque a tardare e il tempo a disposizione del Dottore si assottiglia, considerando l’età e un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione. Sulle difficoltà del pesarese di tornare campione del mondo è intervenuto Silvano Galbusera ai microfoni di Radio Rai: “Valentino può vincere il decimo titolo, la domanda è se noi saremo in grado di dargli la moto per farlo. Per il momento le mancanze sono più dalla nostra parte che dalla sua. Io comunque sono ottimista e penso che possiamo farcela. La cosa più importante, in ogni caso, non è il numero dei titoli, ma il fatto di dimostrare di essere competitivo ed il migliore di tutti“.

