Mercato NBA – Russell Westbrook è un nuovo giocatore degli Houston Rockets: i dettagli della trade

Russell Westbrook si trasferisce da OKC agli Houston Rocktes: trade pazzesca nella notte che coinvolge anche Chris Paul

In casa Thunder hanno schiacciato il bottone: è rebuilding totale. Dopo l’addio di Paul George, finito ai Clippers al fianco di Kawhi Leonard, anche Russell Westbrook lascia Oklahoma. Il playmaker aveva espresso i suoi dubbi in merito alla permanenza ai Thunder, visto l’addio di PG13 e la volontà della franchigia di rifondare, abbandonando ogni progetto legato alla postseason, ed è stato accontentato.

Nella notte la trade che lo ha portato agli Houston Rockets, al fianco di James Harden: ad OKC sono finiti Chrus Paul (che potrebbe essere girato a Miami) più le scelte protette 1-4 del Draft 2024 e 2025 e gli swaps del 2021 e 2025. Il proprietario dei Rockets, Tilman Fertitta ha dichiarato: “l’ho guardato giocare per OKC ed è un giocatore davvero molto atletico. Mi piace Russell. Allo stesso tempo qui a Houston arriviamo da due stagioni in cui abbiamo vinto tante partite che non avremmo vinto senza Chris Paul. Lui è un giocatore incredibile e ci mancherà”.

