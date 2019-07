Juventus solo su PES, cosa cambia per FIFA 20? Da Ultimate Team ai giocatori presenti: ecco tutte le novità

La Juventus sarà solo su PES per i prossimi 3 anni: ecco cosa cambierà in FIFA 20 tra Ultimate Team e dettagli relativi al club bianconero

Come ogni anno, l’estate calcistica non è solo teatro delle trattative di calciomercato, ma anche la stagione dei duelli tra FIFA e PES per convincere i videogiocatori amanti del calcio ad acquistare un titolo piuttosto che l’altro. Quest’anno PES ha piazzato un gran colpo in vista dell’uscita del titolo 2020: l’accordo con la Juventus per ottenerne in esclusiva i diritti sulla licenza per i prossimi 3 anni.

Cosa cambia dunque in FIFA 20? EA Sport ha spiegato che la Juventus cambierà nome in ‘Piemonte Calcio’, una ‘nuova’ squadra con tanto di logo e divise di gioco proprie, nonché un nuovo stadio, il tutto creato sullo stile del club bianconero. I giocatori saranno quelli reali, con i nomi veri e i tratti somatici somiglianti. Nella modalità Ultimate Team tali cambiamenti non influiranno praticamente su nessun aspetto del gioco, essendo il Piemonte Calcio a tutti gli effetti la Juventus senza licenza, i quali giocatori legheranno o meno con le solite modalità (campionato, squadra, nazionalità, ruolo) con i rispettivi compagni scelti per la squadra.

Di seguito la comunicazione apparsa sul sito EA Sports:

La conclusione della partnership tra EA SPORTS e la Juventus Football Club avrà i seguenti effetti in FIFA 20 e nelle future stagioni di FIFA Mobile:

Il Piemonte Calcio sarà una nuova squadra giocabile in FIFA 20 con stemma ed uniformi propri, nelle modalità Calcio d’Inizio, Carriera ed EA SPORTS VOLTA Football.

Il Piemonte Calcio userà calciatori autentici e reali in FIFA 20 e in FIFA 20 Ultimate Team.

La Chimica dei calciatori del Piemonte Calcio in FIFA 20 Ultimate Team non sarà interessata da questi cambiamenti.

FIFA 20 includerà un’ampia raccolta di club e campionati rappresentativi del Gioco Più Bello del Mondo, quando verrà rilasciato a Settembre.

FAQ

I calciatori del Piemonte Calcio avranno nomi generici e volti generici in FIFA 20? No. I calciatori del mondo reale, compresi i rispettivi nomi e volti autentici, saranno utilizzati nella rosa del Piemonte Calcio sia in FIFA 20 che in FIFA 20 Ultimate Team.

Come influenzerà ciò la mia squadra in FIFA 20 Ultimate Team? I calciatori del Piemonte Calcio condivideranno la Chimica con i calciatori della stessa Nazione, Campionato e Club.

I calciatori del Piemonte Calcio saranno idonei per gli Oggetti Speciali in FIFA 20 Ultimate Team? Sì, i calciatori del Piemonte Calcio saranno idonei per gli Oggetti Speciali.

I valori live dei calciatori del Piemonte Calcio nella modalità Calcio d’Inizio rifletteranno le loro prestazioni nel mondo reale? Sì, i valori dei calciatori del Piemonte Calcio saranno aggiornati in base alle loro prestazioni nel mondo reale.

Come influenzerà ciò la Modalità Carriera in FIFA 20? Il Piemonte Calcio sarà una squadra giocabile nella Modalità Carriera in FIFA 20, ed includerà calciatori autentici e valori dei calciatori aggiornati.

Il Piemonte Calcio sarà una squadra giocabile in FIFA 19? I precedenti titoli EA SPORTS FIFA non sono influenzati da questi cambiamenti.

