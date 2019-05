MotoGp, Marquez scalza Dovizioso e torna in testa: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Jerez

Grazie al successo ottenuto a Jerez, il pilota della Honda torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins

Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGp.

Il campione del mondo, scattato dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul podio anche Alex Rins con la Suzuki e Maverick Vinales con la Yamaha. Quarto e quinto posto per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che si lasciano alle spalle Valentino Rossi, sesto al traguardo. Grande bagarre nelle prime posizioni della classifica generale, Marquez torna a guidare con un punto su Rins e tre su Dovizioso, mentre il Dottore è quarto a -9.

Ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Jerez:

Marquez 70

Rins 69

Dovizioso 67

Rossi 61

Petrucci 41

Vinales 30

Miller 29

Nakagami 29

Crutchlow 27

Morbidelli 25

Espargaro P 21

Espargaro A 18

Quartararo 17

Lorenzo 11

Bagnaia 9

Mir 8

Oliveira 7

Zarco 7

Iannone 6

Bradl 6

Rabat 2

