WTA 500 di Berlino, Jasmine Paolini sconfitta all’esordio

SportFair

Brutta battuta d’arresto per Jasmine Paolini che, all’esordio nel WTA 500 di Berlino, è stata sconfitta al primo turno dalla tunisina Ons Jabeur. Un colpo pesante per l’azzurra che si è dovuta arrendere alla due volte finalista di Wimbledon per 6-1 6-3 in una partita a senso unico.

La numero 5 al mondo ha perso subito il servizio in apertura di match non riuscendo a rispondere alle battute della lucky looser africana e tenendo a fatica il turno di battuta nel corso del terzo game. Da qui in poi Paolini non è più riuscita a rimanere in corsa nel primo set subendo la potenza di Jabeur, ma soprattutto mostrandosi particolarmente fallosa al servizio tanto da perdere il primo set con un netto 6-1.

Seconda frazione di gioco sulla falsariga di quanto visto precedentemente con Jabeur sempre con in mano il pallino del gioco e in grado di contrastare il riscatto di Paolini nel corso del terzo game dove la toscana ha gettato alle ortiche la prima possibilità di break. Quasi fosse un incantesimo la 29enne di Castelnuovo di Garfagnana si è trovata a cedere nuovamente il servizio rimanendo sì in lizza, ma non riuscendo mai veramente a ribaltare la situazione perdendo così per 6-3.

Paolini dovrà ora concentrarsi sul doppio dove, in coppia con Sara Errani, disputerà nella giornata di giovedì 19 giugno i quarti di finale contro le americane Jessica Pegula e Ashlyn Krueger.