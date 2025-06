SportFair

La prima semifinale del Roland Garros sarà tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo travolge Tommy Paul: finisce 6-0, 6-1, 6-4 per il classe 2003, semplicemente incontenibile nella prima parte del match.

I due si incontreranno meno di un mese dopo il confronto agli Internazionali d’Italia, dov’è finita 6-3, 7-6(4) per il numero 2 al Mondo. Nel tabellone femminile, Sabalenka e Swiatek si sfidano per un posto in finale.