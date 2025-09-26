Six Kings Slam 2025: Djokovic e Alcaraz già in semifinale, Sinner sfida Tsitsipas ai quarti

Sei campioni, un assegno da sogno
Il Six Kings Slam 2025 è pronto ad accendere Riad. Dal 15 al 18 ottobre la capitale dell’Arabia Saudita ospiterà la seconda edizione del torneo-esibizione che mette in palio un montepremi da capogiro: 6 milioni di dollari al vincitore. Un evento che unisce glamour, spettacolo e tennis di altissimo livello.
Djokovic e Alcaraz partono avanti
Il tabellone svelato a tre settimane dall’evento regala subito colpi di scena. Novak Djokovic e Carlos Alcaraz partiranno direttamente dalle semifinali grazie a un bye, mentre gli altri big dovranno passare per i quarti. Una formula che aumenta la tensione fin dai primi incontri.
Sinner contro Tsitsipas: aria di rivincita
Il sorteggio mette subito di fronte Jannik Sinner, campione in carica, e Stefanos Tsitsipas. Un match ad altissimo tasso tecnico, con il rischio – o la promessa – di una semifinale da urlo contro Djokovic. L’altoatesino torna a Riad con la voglia di difendere il titolo e confermarsi tra i grandi.
Zverev-Fritz, la maledizione continua?
Dall’altra parte del tabellone, Alexander Zverev dovrà vedersela con Taylor Fritz, autentica bestia nera del tedesco: negli ultimi cinque scontri diretti, l’americano ha sempre avuto la meglio. Per il vincitore l’ostacolo successivo si chiama Carlos Alcaraz.
Il programma e dove vedere le partite
- Mercoledì 15 ottobre: quarti di finale
- Giovedì 16 ottobre: semifinali
- Sabato 18 ottobre: finale
Tutti gli incontri saranno disponibili in esclusiva su Netflix, che conferma la sua scommessa sul grande sport in streaming.