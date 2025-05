Roland Garros 2025, Sinner batte Gasquet e va al terzo turno

SportFair

Sinner vola al terzo turno del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro ha battuto il francese Richard Gasquet nel secondo turno del torneo parigino, il secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio.

Jannik ha superato Gasquet, all’ultima partita della carriera, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-4 sulla terra rossa del Philippe-Chatrier, che a fine partita ha omaggiato con un lungo applauso e una bella cerimonia l’ultima apparizione in campo dell’idolo di casa. Ora Sinner, nel prossimo turno del Roland Garros, affronterà il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto in quattro set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.